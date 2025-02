Baby kommt im Sonnenstudio zur Welt

Eine Frau in den Niederlanden wollte im Solarium entspannen und bekam überraschend ein Baby.

Eine Stammkundin des Studios schrie plötzlich um Hilfe. Als der Besitzer des Sonnenstudios zu ihr rannte, um zu helfen, war der Kopf des Babys bereits zu sehen.

Geburt im Sonnenstudio: Frau wusste nichts von Schwangerschaft

Der Besitzer holte Handtücher und rief sofort einen Krankenwagen. Die Frau soll von ihrer Schwangerschaft nichts gewusst haben. Sie wurde von der Geburt überrascht, während sie entspannt auf der Sonnenbank lag.

Sie kommt oft hierher und wenn man schwanger ist, darf man kein Solarium benutzen.

Blitzgeburt: Krankenwagen ist nicht schnell genug!

Noch bevor der Krankenwagen ankommt, hat die Frau ihr Kind bekommen. Das Baby kam innerhalb von 10 Minuten auf die Welt. Die Frau bekam ein Mädchen.

Das Kind und seine Mum kamen ins Krankenhaus und sollen gesund sein. Der Besitzer des Solariums will jetzt außerdem helfen, weil das Baby so überraschend zur Welt kam, will er seine Tochter losschicken, um Babysachen für die Mutter zu besorgen.