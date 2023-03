Schwerverbrechen: Frau in Philippsburg getötet

Die 36-Jährige wurde schwer verletzt in ihrer Wohnung gefunden. Wenig später ist sie an ihren Verletzungen gestorben.

Die Polizei geht von einem schweren Verbrechen aus: Am Samstagnachmittag wurde eine schwer verletzte Frau in ihrer Wohnung in Philippsburg gefunden. In einem Statement der Polizei und Staatsanwaltschaft steht, dass sie getötet wurde. Mehr Details zur Tat will die Polizei nicht verraten, solange die Ermittlungen laufen.

Sonderkommission eingerichtet

Die Leiche soll am Montag untersucht werden. Um den Fall aufzuklären, wurde außerdem eine Sonderkommission aus 30 Ermittlerinnen und Ermittlern eingerichtet.