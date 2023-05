Erwischt! Frau schmuggelt 100 Kilo Haare

In eine besonders haarige Angelegenheit geriet eine Frau in Stuttgart, als Zollbeamte nach ihren Paketen fragten.

Die Haare hatten bereits einen weiten Weg per Fernreisebus aus Osteuropa hinter sich, als die Zollbeamten sie laut Polizeibericht in Stuttgart entdeckten. Dass die Frau vergangene Woche mehrere Pakete vom Bus in ihr Auto brachte, kam den Beamten wohl etwas sus vor. Der Verdacht bestätigte sich: Die Pakete mit insgesamt 100 Kilo Echthaar waren nicht angemeldet und die Frau konnte keinen Beleg vorlegen, der den bezahlten Zoll bestätigte.

Haare im Wert von 25.000 Euro

Die Haare waren angeblich für die Firma der Frau und eine weitere Firma in Fellbach gedacht. Zusammen haben sie einen Wert von über 25.000 Euro. Wäre der Schmuggelversuch erfolgreich gewesen, hätten sich Firma und Frau knapp 5.000 Euro Einfuhrabgaben gespart. Jetzt haben die Beamten allerdings gegen beide ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, die Echthaar-Pakete beschlagnahmt und die haarige Angelegenheit damit vorerst beendet.