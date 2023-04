Über 60.000 Fans! Frauenfußball bricht Zuschauerrekorde

mit Whatsapp teilen

In Köln kamen am Wochenende so viele Fans zu einem Spiel der Frauen-Bundesliga wie noch nie. Auch in Wolfsburg gings ab.

Das Champions-League-Halbfinale zwischen dem VfL Wolfsburg und Arsenal London (2:2) schauten sich 22.617 Fans in der Wolfsburger Arena an. So viele kamen noch nie zu einem Spiel der VfL-Frauen. Nice to know: Beim Rückspiel in London werden sogar noch mehr Fans am Start sein. Arsenal hat schon über 50.000 Tickets für das Match verkauft. Fast 40.000 Fans in Köln Das Bundesligaspiel zwischen dem 1.FC Köln und Eintracht Frankfurt (0:2) fand vor der Rekordkulisse von 38.365 Fans statt. Noch nie waren so viele Fans bei einem Spiel der höchsten deutschen Liga am Start. Trotz der Niederlage wurden die Kölner Frauen danach von ihren Fans heftig gefeiert: Frauen-WM im Juli, aber welcher Sender überträgt? Viele Fans sind schon richtig gehyped auf die Weltmeisterschaft im Sommer. Diese findet in Australien und Neuseeland statt. Deutschland ist dabei und will als Vize-Europameister um den Titel mitspielen. ABER: Bisher hat sich kein deutscher Sender die Übertragungsrechte von der FIFA gesichert. Es wird verhandelt - bisher erfolglos. Woran liegts? Es geht um Geld. Kein deutscher Sender ist bereit, den Betrag zu zahlen, den die FIFA sich vorstellt. Wie hoch der ist, ist unklar. Dass noch nicht klar ist, ob die Frauen-WM in Deutschland zu sehen ist, ist vor allem krass, wenn man bedenkt: Das Finale der Europameisterschaft 2022 von Deutschland gegen England war mit 17,9 Millionen Zuschauer das beliebteste Sportereignis des Jahres.