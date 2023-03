Quote kommt: Hier MÜSSEN jetzt Frauen eingestellt werden!

Spanien kündigt eine Frauenquote an. Die soll in Politik und Unternehmen gelten.

Ministerpräsident Sánchez hat ein entsprechendes Gesetz angekündigt. So sollen die Regierung, Parlamente und Chefposten von Unternehmen in Zukunft komplett gleich mit Frauen und Männern besetzt sein. In der jetzigen Regierung ist das Ziel schon erfüllt, 60% des Parlaments sind Frauen.

Nachbesserungsbedarf

In anderen Teilen der Regierung und vor allem in Unternehmen sind es aber oft deutlich weniger als 50%, deswegen das Gesetz. Bis wann genau es umgesetzt werden soll, wird aber erst noch geklärt.