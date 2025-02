"One Billion Rising": Tanzdemos gegen Gewalt an Frauen

Weltweit tanzen Menschen bei "One Billion Rising" um sich gegen Gewalt an Frauen einzusetzen - auch in Baden-Württemberg.

Jedes Jahr am 14. Februar setzen sich Menschen weltweit gegen Gewalt an Frauen ein. Die Zahl one billion steht dabei für eine erschreckende Statistik: Jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben Gewalt. Gemessen an der Weltbevölkerung sind das etwa eine Milliarde Frauen - also one billion.

So liefen die "One Billion Rising"-Demos ab

Mit Tanzdemos, Kundgebungen und Streiks soll Aufmerksamkeit geschaffen und Solidarität gezeigt werden.

Dazu gibt es einen eigenen Song mit Choreo. Der heißt "Break the Chain" – Zerbrich die Ketten.

Die Demos finden bewusst am Valentinstag statt - einem Tag der oft mit Liebe verbunden wird, aber an dem Frauen auch oft Opfer von Gewalt in ihrer eigenen Beziehung werden.

Aktionen gab es deutschlandweit in 155 Städten. In Baden-Württemberg waren 20 Kommunen dabei.

In Berlin demonstrierten am Freitag etwa 1.500 Menschen. Dort gab es schon zum 13. Mal eine Demo.

