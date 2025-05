Planst du einen Urlaub in Paris? Dann kannst du Schwimmzeug einpacken! Ab Juli gibt’s nämlich Freibäder in der Seine.

Am 5. Juli ist es so weit - drei Badestellen soll es in der Seine geben. Die sollen dann mit Umkleiden und Duschen ausgestattet sein, werden von Bademeistern überwacht und sollen neben Abkühlung auch Orte zum Sonnenbaden bieten. Das Wasser werde täglich getestet, laut Marc Guillaume, Vertreter der Region Ile de France.

Wo sind Schwimmstellen in der Seine geplant?

gegenüber der Schwaneninsel in der Nähe des Eiffelturms

in der Nähe der Kathedrale Notre-Dame

bei der Nationalbibliothek

Freibäder in der Seine: Wasserqualität ist gut genug

Seit 1923 war in Paris das Baden in der Seine grundsätzlich verboten. Im letzten Sommer wurden für die Olympischen Spiele mehr als eine Milliarde Euro in die Reinigung der Seine gesteckt. So konnten wegen der guten Wasserqualität dann Wettkämpfe im Fluss stattfinden.