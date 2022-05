Rheinhessen und Trier: Hier öffnen die Freibäder

Bei den heißen Temperaturen darf eine Abkühlung nicht fehlen. Keine Sorge: Einige Sommerbäder haben schon geöffnet.

Hier bekommt ihr eine Auflistung, welches Freibad schon geöffnet hat oder bald öffnet.

Freibäder in Rheinhessen

Geöffnet haben:

Salinenbad in Bad Kreuznach

Alzeyer Wartbergbad in Bad Sobernheim

Freibad in Langenlonsheim

Freibad in Wörrstadt

Mainz-Mombach

Ingelheim

Wöllstein

Bingen

Das Freibad in Windesheim peilt den 28. Mai an. Ende Mai oder Anfang Juni soll das Freibad im Mainzer Taubertsbergbad öffnen.

Freibäder in der Region Trier

Geöffnet haben:

Leiwen

Gerolstein

Manderscheid

Schweich

Kröv

Das Freibad in Trier öffnet am 16. Mai. Die Sommerbäder in Birkenfeld und Morbach wollen am 21. Mai öffnen. Für das Kylltalbad in Kordel gibt es noch kein genaues Datum.

Chillen im Freibad - Hier ist das jetzt wieder möglich!