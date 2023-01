Bauarbeiter haben bei Grabungen eine Bombe entdeckt. Deshalb gab es am Samstag in Freiburg einen Ausnahmezustand.

Rund 4.000 Menschen mussten am Morgen wegen der Entschärfung der Bombe ihre Wohnungen beziehungsweise ihren Arbeitsplatz verlassen. Aus Sicherheitsgründen durfte sich niemand in einem Radius von 500 Metern um den Fundort der Bombe aufhalten.

Polizei: Alles lief nach Plan

Die Anwohner musste bis 7:30 Uhr die Gefahrenzone verlassen haben. Die Entschärfung begann dann gegen 11 Uhr. Laut Polizei lief alles nach Plan. Experten der Kampfmittelbeseitigung hatten zuerst die Zünder aus der Bombe entfernt - nach wenigen Minuten war dann schon alles vorbei. Um 11:30 wurde die erfolgreiche Entschärfung der Bombe gemeldet. Seitdem dürfen die Menschen wieder in ihr Zuhause zurückkehren.

Uniklinik wurde teilweise geräumt

Damit alle Menschen in Sicherheit sind, wurden schon am Freitag rund 200 Patienten und Ärzte der Uniklinik in andere Stationen des Krankenhauses gebracht, die weiter entfernt von der Bombe sind. Auch nach der Bombenentschärfung kann es in der Klinik zu einem anderen Ablauf kommen. Die Blutspendezentrale wurde laut der Klinik für den ganzen Tag geschlossen. Außerdem waren Besuche nur in Ausnahmefällen erlaubt.

