Hattrick Gregoritsch: Freiburg in der Europa League weiter

Mit einem 5:0-Sieg gegen Olympiakos Piräus ist der SC Freiburg sicher in der K.o.-Phase der Europa League.

In der Vorrundengruppe sind die Freiburger nicht mehr von den ersten zwei Plätzen zu verdrängen. Das ist vor allem Michael Gregoritsch zu verdanken. Bisher war der österreichische Nationalspieler in dieser Saison noch torlos. Gegen Piräus traf er gleich dreimal. Mit seinen Treffern in der 3., 8. und 36. Minute bereitete er den Sieg fast im Alleingang vor. Die zwei anderen Tore erzielten Kiliann Sildillia und Ritsu Doan.

Im letzten Spiel gegen West Ham United geht es am 14. Dezember um den Gruppensieg. Landet der SC auf Platz 1, zieht er direkt ins Achtelfinale der Europa League.

SC Freiburg - Olympiakos Piräus Dauer 0:54 min Beitrag von Jens-Jörg Rieck

