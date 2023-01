An alle Freiburger: Bitte bleibt daheim! ❄️⚠️

Die Notaufnahme ist am Limit, das Glatteis ist eine Gefahr für alle. Deshalb gibt es eine Bitte an die Menschen vor Ort.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwoch vor Eisregen und Blitzeis. Vor allem in Freiburg ist es krass. Die Notaufnahme der Uniklinik Freiburg meldete am Vormittag: Wir sind am Limit. Aktuell werden demnach rund 80 Patientinnen und Patienten behandelt, die sich wegen des Wetters verletzt haben. Sie haben sich zum Beispiel etwas gebrochen oder geprellt.

Rettungskräfte haben sogar in der Freiburger Messehalle einen Behandlungsplatz aufgebaut. Verletzte werden dort versorgt und weitertransportiert, sobald eine Klinik wieder Menschen aufnehmen kann. Die Uniklinik Freiburg bittet darum: Alle, die können, sollen bitte zu Hause bleiben. Straßen und Gehwege seien extrem glatt.

Immer wieder Unfälle wegen Glatteis

Seit dem Wintereinbruch kam es zu mehr als 50 Verkehrsunfällen bei der Polizei in Freiburg. Nicht nur Autofahrer müssen wegen Glatteis aufpassen. Die Gefahr auszurutschen sei für Fußgänger und Radfahrer besonders groß, so die Polizei. Die Kopfsteinpflaster in Innenstädten sind besonders rutschig. Teile der Freiburger Altstadt sind sogar gesperrt, damit sich nicht noch mehr Menschen verletzen. Wer nicht unbedingt raus muss, soll lieber Zuhause bleiben, so die Polizei.

Kälte und Eis sind gerade ein Problem in ganz Deutschland: