So sind die Freiburg-Fans doch in Turin ins Stadion gekommen

Vor dem Spiel hatte Juventus Turin einige Tickets der Freiburger storniert. Die schafften es aber trotzdem ins Stadion.

Offiziell durfte nur 2.100 Tickets an die Freiburger verkauft werden - so viele wie im Gästeblock zugelassen sind. Alle anderen Tickets hatte Juventus Turin storniert. Weil einige SC-Fans über eine kurzfristige Juve-Mitgliedschaft an Eintrittskarten gekommen waren. Das fanden die Italiener offensichtlich nicht so witzig.

Freiburg-Fans überlisten Ticket-Tool

Beim Spiel am Donnerstagabend war dann aber schnell klar, dass es einige Freiburger doch außerhalb des Gästeblocks ins Stadion geschafft hatten. Sie hatten bei der Online-Buchung einfach ein anderes Herkunftsland als Deutschland angegeben. So einfach wars!

Andere berichten auf Twitter, sie hätten direkt vor dem Stadion Tickets online gebucht und wären dann schnell durch die Kontrolle, bevor es storniert werden konnte.

So schön war die Stimmung

Die Stimmung der SC-Fans in und vor dem Stadion war jedenfalls gigantisch. Trotz der 0:1-Niederlage feierten die Freiburger ihr Team. Im Rückspiel ist auf jeden Fall noch alles möglich.

