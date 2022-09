SC Freiburg: Sieg trotz Pyro-Wahnsinn in Piräus

Das Team von Christian Streich konnte sich im Hexenkessel von Olympiakos Piräus durchsetzen - trotz Unterbrechung.

Schon vor dem Spiel gab es eine beeindruckende Pyro-Show von den griechischen Fans. Noch in der ersten Halbzeit musste das Spiel sogar wegen Pyrotechnik für zwei Minuten unterbrochen werden. Aber auch im Nebel blieb Freiburg cool und gewann mit 3:0 durch Tore von Nicolas Höfler (5.) und Michael Gregoritsch (25./53.).

Traumstart für Freiburg

Zwei Siege in zwei Spielen und Platz 1 in der Gruppe G. Die Zwischenbilanz vom SC Freiburg in der Europa League lässt sich sehen. Am 6. Oktober geht es für die Breisgauer weiter gegen den FC Nantes.

DANKE an alle mitgereisten Freiburger! 🤍 Kommt alle gut nach Hause! 🙏 https://t.co/vGQC5i0Yro

