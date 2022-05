Freiburg gegen Leipzig: Hier kannst du dir das Spiel anschauen!

auf Whatsapp teilen

Am Samstag findet in Berlin das DFB-Pokalfinale statt. Die besten Public-Viewing-Plätze in Freiburg findest du hier.

Ab 20 Uhr gehts los: Der SC Freiburg und RB Leipzig spielen gegeneinander um den DFB-Pokal. 20.000 Freiburgerinnen und Freiburger reisen für das Spiel extra nach Berlin. Die ARD überträgt das Finale. Wer es nicht bei sich daheim auf dem Sofa schauen möchte, kann es in Freiburg hier schauen: Kastaniengarten: Ab 12 Uhr (nur bei gutem Wetter),

Eintritt frei,

600 bis 800 Plätze. Abseits: Ab 14 Uhr,

Eintritt frei,

ca. 250 Plätze. Kaiser: Ab 12 Uhr,

Eintritt frei,

ca. 600 Plätze. Cohibar: Ab 19 Uhr,

Reservierung über Facebook, Insta oder per Anruf,

ca. 80 Plätze. Fanmeile: Ab 16 Uhr,

3 Euro,

