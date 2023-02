Straßenbahnen zusammengestoßen: Mindestens 13 Verletzte

Der Unfall passierte am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr im Freiburger Westen. Eine der Trams ist auseinandergebrochen.

Durch den Zusammenstoß sei eine Person aus der Bahn herausgeschleudert worden, so die Polizei. Der Fahrgast wurde demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Was haben die Polizisten sonst bekannt gegeben? In den beiden vollen Straßenbahnen sollen fast 40 Schulkinder gewesen sein. Viele Rettungskräfte sind noch immer im Einsatz.

Freiburg-Weingarten: Straßenbahnstrecke nach Unfall blockiert

Durch den Vorfall geht auf der Straßenbahnstrecke vermutlich noch mehrere Stunden erst mal nichts. Wie es zu der Kollision kam, wird aktuell nur vermutet. Laut Polizei spielen Weichenstellung und die

Signalanzeige wahrscheinlich eine Rolle.

In Bus und Bahn musst du jetzt keine Maske mehr tragen: