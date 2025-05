Auto rast auf Lkw-Parkplatz: Drei Tote, darunter zwei Kinder

Ein Auto ist mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lkw gekracht. Die Ursache ist noch unklar.

Der schwere Unfall ist am Samstagabend gegen 22:50 Uhr im Freiburger Stadtteil Sankt Georgen auf dem Lkw-Parkplatz an der Matsuyamaallee passiert. Laut Infos der Polizei ist das Auto auf dem Parkplatz mit einem geparkten Laster zusammengestoßen. Das Fahrzeug soll wohl schnell unterwegs gewesen sein. Im Polizeibericht wird eine "mutmaßlich hohe Geschwindigkeit" genannt. Nach dem Zusammenstoß fing das Auto an zu brennen.

Auto raste in Lkw 4.5.2025 Unfall mit drei Toten auf der B3 in Freiburg Dauer 0:40 min Das Fahrzeug prallte gegen einen dort geparkten Sattelschlepper und fing sofort Feuer. Wie die Polizei mitteilte, gelang es anderen Verkehrsteilnehmern zunächst, alle Insassen aus dem Auto zu befreien und erste Hilfe zu leisten. Dennoch starben ein 27-jähriger Mann und ein Kind im Alter von sechs Jahren am Unfallort. Ein weiteres 13 Jahres altes Kind erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Vier weitere Insassen des Pkw wurden ebenfalls schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Aufgrund des Unfalls war die B31 in der Nacht für über eine Stunde voll gesperrt. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren erst Sonntagmorgen abgeschlossen.

Das ist passiert

Insgesamt saßen sieben Menschen in dem Auto. Ein 27-jähriger Mann und ein sechsjähriges Kind starben noch an der Unfallstelle. Ein weiteres Kind (13) erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Vier weitere Insassen - darunter der 46-jährige Fahrer und drei weitere Kinder im Alter von 3, 7 und 13 Jahren wurden schwer verletzt. Die Polizei prüft derzeit, ob die enge Einfahrt zum Parkplatz möglicherweise mit der Straße verwechselt wurde.