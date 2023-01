Vermisster Mann wird an Heiligabend gefunden

Der verletzte 40-jährige Mann wurde nach fünf Tagen im Wald aufgespürt.

Kurz vor Weihnachten gab es südlich von Freiburg ein kleines Weihnachtswunder: Tagelang wurde im Großaufgebot nach dem Mann gesucht - am fünften Tag erschnupperte der Hund eines Försters den Vermissten. Er hatte sich am Bein verletzt und konnte nicht mehr weitergehen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 40-Jährigen in eine Klinik.

In der Woche vor Weihnachten mussten die Bergretter bereits ans Werk. Eine Frau drohte in einem steilen Waldstück abzustürzen, nachdem sie in der Dunkelheit die Orientierung verlor und ihr Handyakku leer war. Auch sie konnte mit einem Hubschrauber gerettet werden.

