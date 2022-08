Hier sind noch viele Ausbildungsplätze frei!

Viele Ausbildungen haben schon angefangen - aber: Wer noch auf der Suche ist, hat gute Chancen.

In vielen Regionen gibt es in diesem Jahr mehr freie Ausbildungsplätze als Bewerber. Das melden zum Beispiel die Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim und die Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens. Und: Das gilt auch für andere Städte. Bei der Agentur für Arbeit gibt es für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz insgesamt noch etwa 30.000 offene Stellen für Ausbildungen, die in den nächsten Wochen angefangen werden können.

Es gibt noch Ausbildungsplätze in vielen verschiedenen Branchen - zum Beispiel für medizinischen Berufe, in der Gastronomie oder in Hotels, im IT-Bereich und für verschiedene Handwerksberufe. Die Jobs starten dann meistens zum 1. September oder 1. Oktober.

Wer Interesse an einer Ausbildung hat, kann sich bei den Firmen direkt bewerben oder bei der Arbeitsagentur über freie Plätze informieren.

