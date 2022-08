Mann will Hund an Zug binden - Frau rettet ihm das Leben

Ein Mann wollte offenbar den Hund seiner Freundin loswerden. Aber das hat nicht geklappt - zum Glück!

Eine Frau und ihre Tochter hatten den Mann am Dienstag am Bahnhof Freinsheim bei Bad Dürkheim beobachtet. Er war dabei, die Leine des kleinen Hundes an einem Zug festbinden. Die Frau stieg aus und sprach den 40-Jährigen an. Damit rettete sie dem Hund laut Polizei das Leben. Denn: Wäre der Zug losgefahren, wäre er vermutlich schwer verletzt oder sogar getötet worden.

Elektro-Schock!

Als die Polizei den Mann festnehmen wollte, gab es Probleme. Der 40-Jährige reagierte aggressiv und wollte sich laut Polizei nicht durchsuchen lassen. Deshalb wurde ein Taser eingesetzt. Als der Mann dann am Boden lag, fanden die Polizisten noch Cannabis bei ihm.

Ermittlungen!

Gegen den 40-Jährigen wird jetzt wegen dem Verstoß gegen das Tierschutz- und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der Hund ist mittlerweile wieder bei seiner Besitzerin.

Hier kannst du mehr News lesen: