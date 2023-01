Freitag der 13.: Das ist dran am "Unglückstag"

Heute ist Freitag, der Dreizehnte - bekannt als "Unglückstag". Deswegen sind Menschen vorsichtiger als sonst.

Obwohl bewiesen ist, dass an einem 13. nicht mehr passiert als an anderen Tagen, bekommen manche Menschen Panik. Hier Fakten und Mythen rund um den "Unglückstag".

Woher kommt der Aberglaube?

Eine genaue Erklärung zur Herkunft gibt es nicht. Der Freitag ist unter anderem in der christlichen Religion negativ besetzt. So wurde Jesus im Neuen Testament an einem Freitag gekreuzigt. Auch sollen Adam und Eva an einem Freitag in die verbotene Frucht gebissen haben, woraufhin die Menschen aus dem Paradies verbannt wurden.

13 ist die Unglückszahl in der nordisch-germanischen Mythologie. Außerdem soll die Dreizehn in der Zahlensymbolik die Harmonie des Universums zerstören. Die Zahl 12 ist die kosmische Ordnung: Denn das Jahr hat zwölf Monate. Die nachfolgende 13 wird als Störung angesehen und auch als "Dutzend des Teufels" bezeichnet.

Wie oft gibt es Freitag, den 13., in diesem Jahr?

2023 sind es zwei Freitage, die auf den 13. fallen: Der 13. Januar und der 13. Oktober. Einen Freitag, den 13., gibt es in jedem Jahr mindestens einmal und höchstens dreimal.

Das soll am Freitag, den 13., Unglück bringen

unter einer Leiter hindurchgehen

eine Zigarette mit einer Kerze anzünden

ein Messer oder einen Kamm, das/der auf der Straße liegt, aufheben

Spiegel oder Porzellan zerbrechen

Salz verschütten

den Regenschirm im Haus aufspannen

eine schwarze Katze sehen, die von links nach rechts über den Weg geht

Freitag, der 13., ist nicht überall ein Unglückstag

Nicht in allen Ländern ist die 13 eine Unglückszahl, und auch der Freitag ist nicht überall ein Unglücksdatum. In China gilt die Zahl 4 als Unglückszahl. In Italien ist es die Zahl 17. Dienstag, der 13., wird unter anderem in Spanien und Griechenland als Unglückstag angesehen.

