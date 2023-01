Polizeieinsatz: Fremde Frau im Bett?

mit Whatsapp teilen

Ein Mann hat am Freitagmittag in Süßen bei Göppingen eine vermeintlich Fremde in seinem Bett gefunden. Dabei war es ...

... seine Lebensgefährtin. Der 56-Jährige war einfach zu betrunken, um seine Partnerin wiederzuerkennen und hatte deshalb die Polizei gerufen. Die Krönung des Einsatzes: Der Mann bat die Polizisten ihm bei der Suche nach seiner verlorenen Socke zu helfen. Die Beamten haben den Einsatz daraufhin beendet. Auch hier hat ein Betrunkener für Aufsehen gesorgt: Stuttgart WTF?! Stuttgart: S-Bahn-Fahrer ist besoffen und macht weirde Durchsagen Die Polizei zog den Fahrer aus dem Verkehr. Beim Alkoholtest hatte er 2,8 Promille. 6:00 Uhr Die DASDING Morningshow DASDING