Vor Europawahl: Deshalb ruft Fridays for Future zu Demos auf

Bald ist die Europawahl. Deshalb hatte die Klimabewegung Fridays for Future am Freitag einen speziellen Protest geplant.

Mit den deutschlandweiten Aktionen wurde auf die Bedeutung der EU bei der Bewältigung der Klimakrise aufmerksam gemacht. Fridays for Future will vor allem junge Leute informieren und motivieren, bei der Wahl mitzumachen. Denn: Bei der Europawahl darf man schon ab 16 Jahren wählen.

💡 Die Europawahl findet vom 6. bis 9. Juni statt. In Deutschland wird am 9. Juni gewählt. Du kannst deine Stimme auch per Briefwahl abgeben.

Hier wurde am Freitag gestreikt

Insgesamt wurde in 90 Städten in ganz Deutschland demonstriert. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gab es unter anderem hier Veranstaltungen:

Freiburg

Stuttgart

Landau

Mainz

Karlsruhe

Kaiserslautern

Mannheim

Reutlingen

Das fordert Fridays for Future

Die Klimaaktivisten fordern den EU-weiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2035 sowie eine Verdopplung der Investitionen in erneuerbare Energien und klimaneutrale Industrien. Außerdem will FFF auch ein Zeichen gegen den Rechtsruck in der Politik setzen.

