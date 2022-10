Nach Unfall: Auto bleibt in zehn Meter Höhe an Baum hängen

Das Auto hing nur an einem Ast und wäre fast in einen Fluss gefallen.

Feuerwehrleute konnten den Wagen aber noch retten, wie die Polizei mitteilte. Der 30-jährige Fahrer ist demnach bei dem Unfall schwer verletzt worden, seine Beifahrerin leicht. Der Unfall passierte am Montag in Fridingen an der Donau.

Wie ist das passiert?

Das teilte die Polizei mit:

Der Mann war auf einer Landstraße von der Fahrbahn in den Grünstreifen abgekommen.

Danach geriet das Auto ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und blieb in einem Baum an einer Hanglage hängen.

Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

