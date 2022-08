Bis zu 40.000 Teilnehmer: Islamische Konferenz startet!

Organisiert wird die Konferenz von der Glaubensgemeinschaft der Ahmadiyya. Das Treffen geht bis Sonntag.

Die Gläubigen wollen vor allem über den Krieg in der Ukraine sprechen. Auch die Corona-Pandemie wird ein Thema sein. Die Suche nach Frieden sei so groß wie noch nie zuvor, erklärten die Ahamdiyya vor dem Treffen. An dem Treffen wird auch das geistige Oberhaupt der Ahmadiyya, Kalif Mirza Masroor Ahmad, per Videocall teilnehmen.

Wer sind die Ahmadiyya?

Die Ahmadiyya sehen sich als fortschrittliche Gemeinde im Islam an. Viele Muslime finden ihre Lehre allerdings anti-islamisch. In manchen Ländern, wie zum Beispiel Pakistan, werden die Ahmadiyya verfolgt. In Deutschland gehören 50.000 Mitglieder und 60 Moscheen zu den Ahmadiyya.