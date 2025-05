Das hat Merz als Bundeskanzler vor

Merz hat seine erste Regierungserklärung abgegeben - also erklärt, was er und seine Regierung planen. Was ist das?

Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Mittwoch im Bundestag in seiner Regierungserklärung unter anderem versprochen, die Bundeswehr massiv zu stärken und die Ukraine weiter "kraftvoll" zu unterstützen. Dennoch solle Deutschland keine Kriegspartei werden. Außerdem sind seine Schwerpunkte erst mal: Energiepreise senken

Überbordende Bürokratie abbauen

Friedrich Merz: Erste Regierungserklärung - Was ist geplant? Sonst hat Merz den jungen Menschen versprochen, dass sich seine Regierung für deren Zukunft einsetzen werde. "Die neue Bundesregierung wird mit aller Kraft dafür arbeiten, dass wir einen neuen Generationenvertrag verwirklichen", so der Bundeskanzler. Sonst sei ihm bezahlbarer Wohnraum wichtig und er plant das bisherige Bürgergeldsystem abzuschaffen. Außerdem müsse Deutschland dem "unerträglichen Antisemitismus" den Kampf anzusagen. Merz hat auch gesagt, ihm sei bewusst, dass Deutschland vor großen Herausforderungen steht. Er hat aber trotzdem Wohlstand für Alle versprochen. Wie er das konkret schaffen will, hat er nicht gesagt.