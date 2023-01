Kritik: CDU-Chef schießt gegen arabische Jugendliche

CDU-Chef Merz sprach in einer Talkshow über Integration. Dabei ging es für ihn um eine bestimmte Gruppe von Menschen.

Friedrich Merz war am Dienstag zu Gast bei Markus Lanz. Ein Thema, über das gesprochen wurde, war die Migrationspolitik. In dem Zusammenhang kam die Silvesternacht zur Sprache, bei der es in mehreren Städten zu Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr kam. Merz bezeichnete das, was dort passiert ist als "ganz grauenhaft" und sprach bei den Tätern von Menschen, "die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben".

Merz' Problem: "Jugendliche aus dem arabischen Raum"

Laut dem CDU-Chef sei das Problem Folgendes: "Jugendliche aus dem arabischen Raum, die nicht bereit sind, sich hier in Deutschland an die Regeln zu halten." Er spricht bewusst von Männern und sorgt mit einem weiteren Zitat für Kritik: Er bezeichnet ausländische Grundschüler, die durch Fehlverhalten auffallen als "kleine Paschas".

"Pascha" ist ein abwertender Begriff für Männer, die es als selbstverständlich sehen, von Frauen bedient zu werden.

Kritik vom Soziologen El-Mafaalani

Der Bildungsexperte Aladin El-Mafaalani kritisierte unter anderem, dass Merz viel über "Arabischstämmige" spricht, obwohl es im Gespräch um Afghanen ging - die gar keine arabischen Wurzeln haben.

Außerdem wird bei der Debatte häufig kritisiert, dass mit abwertenden Bezeichnungen nicht zu einer Lösung des Problems beigetragen wird. Stattdessen werde Rassismus reproduziert, was für mehr Spaltung sorge.

Laut der Antirassismus-Beauftragten der Bundesregierung kann das auch zu mehr Diskriminierung führen:

Mehr News gibt es hier: