Friedrich Merz ist Bundeskanzler - was jetzt?

Vor sechs Monaten ist die Ampelkoalition gescheitert. Jetzt ist CDU-Chef Merz neuer Kanzler. Wie es weitergeht, hier!

Friedrich Merz (CDU) wurde am Dienstagnachmittag im zweiten Wahlgang zum Bundeskanzler gewählt. Insgesamt 325 Bundestagsabgeordneten stimmten für ihn. Für eine erfolgreiche Wahl brauchte er die absolute Mehrheit – aktuell sind das mindestens 316 Stimmen. Im ersten Wahlgang war er knapp gescheitert.

Bundeskanzler Merz leistet den Amtseid Dauer 0:20 min Bundeskanzler Merz leistet den Amtseid

Bellevue wurde Merz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offiziell zum zehnten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ernannt und hat seine Ernennungsurkunde erhalten. Danach legte Merz im Bundestag seinen Amtseid ab.

Auch die neuen Minister haben ihre Ernennungsurkunden erhalten und wurden vereidigt.

Abschließend übergibt Olaf Scholz (SPD) seinem Nachfolger die Amtsgeschäfte im Bundeskanzleramt.

Das neue Bundeskabinett nimmt dann seine Arbeit auf und kommt im Bundeskanzleramt zur ersten konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei werden vor allem organisatorische und formelle Dinge geregelt.

Nächste Woche kommt der neue Bundestag unter Merz erstmals zusammen.

Merz zum Bundeskanzler gewählt: Das steht an

Am Mittwoch hat Merz seinen ersten vollen Tag als neuer Bundeskanzler. Dann will er direkt nach Frankreich und Polen reisen, am Freitag soll es weiter nach Brüssel gehen. Dort trifft sich der neue Kanzler mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte.

Am Montag wurde Olaf Scholz aus seinem Amt verabschiedet: