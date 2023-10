Matthew Perry ist tot. Der Schauspieler wurde bekannt als Chandler Bing in "Friends".

Matthew Perry wurde am Samstag tot in der Badewanne seines Hauses in Los Angeles gefunden. Das will die "Los Angeles Times" aus Kreisen der Strafverfolgungsbehörden wissen. Der Schauspieler starb mit 54 Jahren. Die "LA Times" und "TMZ" berichteten als erstes von Perrys Tod - laut ihnen gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen.

