Wegen Straßenrennen: YouTube-Star muss 60.000 Euro blechen!

Fritz Meinecke wurde vom Kölner Amtsgericht zu der saftigen Geldstrafe verurteilt. Den Führerschein muss er neu machen.

Das Gericht sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass sich Meinecke im Mai 2021 in seinem Audi RS3 (400 PS) mit dem YouTuber Niek ein illegales Straßenrennen lieferte. Niek und Meinecke bestreiten sich damals ein Rennen geliefert zu haben. Meinecke filmte damals seine Vernehmung durch die Polizei und lud das Video im Netz hoch. Auch damit machte er sich laut der Anklage strafbar.

Warum ist die Geldstrafe so hoch?

Der Betrag richtet sich danach, wie viel man verdient. Sprich: Wer viel Kohle macht, muss auch mehr zahlen. Im Fall von Meinecke stellte das Gericht einen monatlichen Nettoverdienst von 45.000 Euro fest.

Fette Karren aber kein Führerschein!

Genau wie Meinecke bekommt auch Niek seinen Führerschein nicht zurück. Das Gericht meint, die beiden seien nicht dafür geeignet, ein Auto zu fahren. Sie können den Führerschein aber neu machen. Die damals beschlagnahmten Autos bekommen sie zurück. Fritz Meinecke hat zu der Strafe bisher nichts gesagt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Kurz nach dem Vorfall hat Anwalt und Youtuber Christian Solmecke den Fall auf seinem Kanal ausführlich analysiert: