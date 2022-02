Großer Schaden: Füchse beißen das Stuttgarter Stadion kaputt

Ein Zeitungsbericht sorgt für Aufsehen: Wildtiere sollen das Stuttgarter Stadion immer wieder stark beschädigen. Was ist da los?

Wegen Corona gibt es im Moment in der Mercedes-Benz-Arena in Bad Canstatt kaum Besucher. Die Spiele finden aktuell ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt. Doch es scheint, dass dafür umso mehr wilde Tiere ins Stadion kommen. Das steht zumindest in einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung".

Kot auf den Tribünen, zerbissene Sitze

Laut dem Bericht sollen die Tiere nicht nur Kot auf den Tribünen hinterlassen, sondern auch die Sitze zerbeißen. Es handelt sich wohl vor allem um Füchse, die den Schaden im Stadion anrichten, so der Bericht. Gerade die beheizbaren Business-Seats würden ihnen besonders gut schmecken.

Wildtier-Schaden im Stuttgarter Stadion ist teuer

Dass es diese Schäden gibt, hat am Freitagabend auch das Umfeld der Stadion-Betreibergesellschaft gesagt. Und mittlerweile ist das auch schon ganz schön teuer: Von einer fünf- bis sechsstelligen Summe ist die Rede.

Am Samstag dürfen erstmals wieder Fans ins Stadion

Der VfB steht im Moment auf Rang 17 der Bundesliga-Tabelle und ist abstiegsbedroht. Am Samstag geht es gegen Eintracht Frankfurt (Tabellenplatz 9) an den Start. Dann dürfen auch zum ersten Mal wieder bis zu 10.000 Zuschauer ins Stadion. Vielleicht ist das den Füchsen ja dann auch ein bisschen zu viel Action.