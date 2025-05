Frauenfußball: XXL-WM kommt!

Bei der Weltmeisterschaft 2031 werden an dem Turnier 48 Mannschaften teilnehmen.

Auch bei der WM darauf - 2035 - sollen 48 Teams an den Start gehen. Das hat die FIFA bestätigt. Bei der nächsten WM - 2027 in Brasilien - sind noch 32 Teams mit dabei.

Warum wird die Anzahl der Teams erhöht?

Laut FIFA-Boss Gianni Infantino sollen die erhöhten Startplätze dafür sorgen, dass mehr Nationen von der WM profitieren und so den Frauenfußball weiterentwickeln können.

Nächste Männer-WM schon mit 48 Teams

Die kommende Weltmeisterschaft der Männer in den USA, Kanada und Mexiko wird bereits mit 48 Teams ausgetragen. Diese treten zunächst in 12 Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gegeneinander an.