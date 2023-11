Nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken war der FC Bayern unter Druck. Doch gegen Dortmund war plötzlich alles wie immer.

Duell auf Augenhöhe? Fehlanzeige! 1:0 für Bayern hieß es schon in der 4. Spielminute. Dayot Upamecano traf für die Münchner. Kurz darauf legte Harry Kane im ausverkauften Stadion nach (9.). Aber damit nicht genug: In der zweiten Halbzeit landete Kane noch zwei Treffer - in der 72. Minute und quasi mit dem Schlusspfiff (90.+3). Unter anderem die Dortmunder Abwehr sorgte am Ende für einen verdienten 4:0-Erfolg des Rekordmeisters.

Für Borussia Dortmund endeten damit gleich mehreren Serien. Gegen Bayern kassierte der BVB seine erste Saison-Niederlage. Außerdem konnten die Dortmunder zuletzt bei Heimspielen immer Siege einfahren: 26 Pflichtspiele zu Hause ohne zu verlieren.

Gelbe Karte für Tuchel

Neben Toren gab es auch einige gelbe Karten in der Partie - unter anderem für Leroy Sané und Mats Hummels. Eine weitere ging an Trainer Thomas Tuchel (43.). Was auch immer der Coach zum vierten Offiziellen Matthias Jöllenbeck gesagt hat - Schiedsrichter Deniz Aytekin verwarnte ihn.

