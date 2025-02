Mainz 05: Was die Bundesliga mit der Befreiung von Auschwitz zu tun hat

Vor 80 Jahren wurde das Vernichtungslager der Nazis Auschwitz-Birkenau befreit. Die Bundesliga erinnert an diesen Tag.

Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten das Vernichtungslager. In allen Bundesliga-Stadien wird daher an diesem Wochenende an diese Befreiung erinnert - auch beim Heimspiel von Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart.

Mainz 05 empfängt VfB Stuttgart - und gedenkt der Befreiuung von Auschwitz Dauer 0:26 min Mainz 05 empfängt VfB Stuttgart - und gedenkt der Befreiuung von Auschwitz

Als Zeichen gegen Antisemitismus und Diskriminierung war beim Spiel der Enkel von Eugen Salomon zu Gast. Er gehörte zu den Gründern des Vorgängervereins von Mainz 05. Die Nazis ermordeten den jüdischen Vereinsgründer in Auschwitz.

Mainz 05 gewinnt fünftes Heimspiel in folge

Sportlich sah es vor dem Duell zwischen Mainz und Stuttgart nicht so gut aus für die 05er. Für Mainz fehlt nach wie vor ihr Top-Torschütze Jonathan Burkardt, der wegen einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Dennoch konnte Mainz 05 mit einem 2:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart den ersten Sieg in diesem Jahr feiern. Für Mainz trafen Stürmer Nelson Weiper und Linksverteidiger Anthony Caci.