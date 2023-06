Nach 0:1 gegen Polen: Das sagt Füllkrug zur Lage des DFB-Teams

Nationalspieler Niclas Füllkrug sieht das DFB-Team in einer sehr schwierigen Situation. Was er sagt - hier lesen!

Das DFB-Team hat am Freitagabend 0:1 gegen Polen verloren. Damit muss die Mannschaft nach dem Unentschieden gegen die Ukraine den nächsten Rückschlag verkraften. Dabei hat die DFB-Elf ein großes Ziel: Den Titel bei der EM im nächsten Jahr in Deutschland!

Füllkrug: "Ruhig bleiben"

Viele Fans können sich nicht vorstellen, dass das klappt. Jetzt hat sich Nationalspieler Niklas Füllkrug zum Spiel gegen Polen und der Lage des DFB-Teams geäußert. In einem Interview sagte er:

Es ist schon erschreckend, dass wir es dann nicht hinkriegen, da irgendwie ein Tor zu schießen - und dass dann hinten eine Ecke reinfliegt, beschreibt unsere Situation ziemlich gut.

Trainer Hansi Flick hatte vor dem Polen-Spiel gesagt, dass er überzeugt sei, "dass wir im nächsten Jahr eine Mannschaft stehen haben, die top vorbereitet ist auf die EM". Und auch Füllkrug bleibt optimistisch. Der Fußballer erklärte, dass es in solchen Phasen nur hilft "Zusammenstehen und solange weitermachen, bis es klappt". Dann machte er noch eine Ansage:

Ruhig bleiben und das Ding weiter durchziehen.

Wie gehts jetzt weiter?

Der nächste Test für das Team steht schon bald an. Die DFB-Auswahl spielt am Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.

🛫Next up: ➡️ #GERCOL 🇩🇪🇨🇴#DFBTEAM #Havertz #Thiaw pic.twitter.com/ldGmXyh9zj

