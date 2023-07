Die FIFA hat verschiedene zugelassene Armbinden vorgestellt. Der Regenbogen bleibt auch bei den Fußballerinnen verboten.

Acht verschiedene Motive hat die FIFA am Freitag vorgestellt, mit denen die Kapitäninnen ihre Teams ins Spiel führen dürfen. Auf den Armbinden finden sich soziale Botschaften wie "Education for all" ("Bildung für alle") oder "Unite for inclusion" ("Vereint für Inklusion"). Bei letzterer ist sogar ein Herz dabei, dessen Farben denen der "One Love"-Binde ähneln, die bei der Männer-WM in Katar verboten war.

Deutsche Frauen wollten Regenbogenbinde

Das deutsche Team um Kapitänin Alexandra Popp hatte sich für Spielführerinnenbinden in Regenbogenfarben starkgemacht. Mit den jetzt von der FIFA festgelegten Motiven ist Popp aber trotzdem zufrieden:

Wir können uns auch in den nun festgelegten Motiven für die Kapitänsbinde gut wiederfinden, auch diese spiegeln unsere Werte wider.

Die Weltmeisterschaft der Frauen findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt.

Männer-WM: Diskussion um Regenbogen-Verbot

Bei der Männer-WM hatte es Ende 2022 ordentlich Wirbel um die Armbinden gegeben. Neben der Regenbogenarmbinde wurde auch die sogenannte "One Love"-Binde von der FIFA unter Androhung von Sanktionen verboten. Auf der Binde ist ein Herz in bunten Farben zu sehen und der Slogan "One Love" zu lesen.

So reagierte die deutsche Mannschaft damals auf das Verbot der bunten Binden: