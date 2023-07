Iran: Frauen dürfen zu den Männern ins Stadion ⚽

Der Chef des iranischen Fußballverbands sagt, dass in dieser Saison "Frauen in die Fußball-Stadien einziehen werden".

Das Go für iranische Frauen im Stadion gab der Verbands-Boss Mehdi Tadsch während der Live-Übertragung zur Auslosung für die neue Saison der ersten iranischen Profiliga. Die Stadien in den Städten Ahwas, Isfahan und Kerman seien "bereit" dafür. In Zukunft werden hier wahrscheinlich häufiger weibliche Fans bei Männer-Fußballspielen zu sehen sein. Ob das auch in anderen Stadien der Fall sein wird, ist nicht bekannt.

Frauen im Iran dürfen zum ersten Mal "regulär" ins Stadion

Zuletzt war das nur in Ausnahmefällen erlaubt - wie zum Beispiel im August 2022, als beim Männer-Ligaspiel zwischen Esteghlal and Mes Kerman in Teheran rund 500 Tickets exklusiv an weibliche Zuschauer verkauft wurden.

Seit der islamischen Revolution im Jahr 1979 werden Frauen im Iran von Fußballspielen und vielen anderen Sportveranstaltungen ausgeschlossen - zumindest größtenteils. Und das, obwohl es gar kein Gesetz dafür gibt. Der Grund? Frauen müssten davor beschützt werden, leicht bekleidete männliche Sportler zu sehen.

Proteste im Iran gehen weiter

Trotz der guten Nachricht für alle weibliche Fußball-Fans bleibt die Situation im Iran angespannt. Es gibt weiterhin viele Proteste im Land wegen des Todes von Mahsa Amini. Die 22-Jährige wurde im September 2022 von der iranischen Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihr Hijab nicht "richtig" getragen haben soll. Sie starb kurz darauf in Polizeigewahrsam.

