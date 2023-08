Kevin-Prince Boateng beendet Karriere

Er spielte während seiner Laufbahn für 14 Clubs in fünf Ländern. Jetzt sagt der 36-Jährige dem Profifußball bye-bye.

Auf Insta hat Kevin-Prince Boateng am Freitag ein Video mit Szenen aus seiner Profi-Laufbahn gepostet. Dazu schrieb der Halbbruder von Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng: "I love you. But that’s a wrap for me. Thank you football for everything‼️" ("Ich liebe dich. Aber das war's. Danke dir Fußball für alles.").

Hertha BSC: Anfang und Ende

Der gebürtige Berliner begann als Kind, bei Hertha BSC zu kicken. Nach verschiedenen erfolgreichen Stationen im In- und Ausland beendet Boateng nun seine Karriere dort, wo sie angefangen hatte. Sein auslaufender Vertrag wurde bei Hertha nicht verlängert.

Boateng ist spanischer und italienischer Meister

Das waren die größten Fußball-Erfolge von Kevin-Prince Boateng:

2008 Gewinn des englischen Ligapokals mit Tottenham Hotspur

2011 Italienischer Meister und Gewinn des Supercups mit dem AC Mailand

2018 Gewinn des DFB-Pokals mit Eintracht Frankfurt

2019 Spanischer Meister mit dem FC Barcelona

Außerdem spielte er in der Nationalmannschaft von Ghana, dem Land seines Vaters, von 2010 bis 2014. Währenddessen bestritt er 15 Länderspiele und nahm an zwei Weltmeisterschaften teil.