Dieser Club aus deiner Nähe spielt nächste Saison im DFB-Pokal!

Am Samstag fanden die Finals der Landespokale statt: Das sind die Sieger aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

In Rheinland-Pfalz fanden am Samstag zwei Landespokal-Finals statt. Den Rheinlandpokal sicherte sich der FV Engers 07 mit einem 1:0 Sieg gegen Blau-Weiß Karbach.

Sieger des Bitburger-Verbandspokal-Südwest wurde Schott Mainz. Die Mainzer gewannen souverän mit 3:0 gegen den FK Pirmasens.

Mannheim wird Favoritenrolle gerecht!

In Baden-Württemberg gab es sogar drei Finalspiele. Drittligist Waldhof Mannheim gewann das Finale des bfv-Rothaus-Pokal Baden klar mit 3:0 gegen Turkspor Mannheim.

Den SBFV-Rothaus-Pokal Südbaden holte sich der SV Oberachern mit einem 2:0-Sieg gegen Donaueschingen.

Ganz besonders spannend war das Finale des DB Regio-wfv-Pokal Württemberg. Die Stuttgarter Kickers setzten sich im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen den SSV Ulm durch. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung stand es 0:0.

Sieg qualifziert für die erste Runde des DFB-Pokal!

Neben den Siegeteams des Landespokals sind die Profimannschaften aus BW und RP, die in der ersten und zweiten Liga spielen, automatisch in der ersten Runde des DFB-Pokals dabei. Auch der 1.FC Kaiserslautern qualifizierte sich als Dritter der dritten Liga für den DFB-Pokal. Die Landespokalsieger dürfen jetzt darauf hoffen, einen großen Gegner wie Bayern München oder Borussia Dortmund begrüßen zu dürfen. Die Auslosung der Spiele findet am 29. Mai statt.