Rassismus: Pelé und Neymar stehen hinter Vinícius Júnior

Im spanischen TV sagte jemand, der Real-Madrid-Spieler würde sich "wie ein Affe" benehmen. Pelé und Neymar äußern sich.

Mit seiner Aussage bezog sich ein spanischer Fußball-Berater auf den Freundentanz, den Vinícius Júnior nach einem Tor aufführte. Júnior solle aufhören, sich "wie ein Affe" zu benehmen. Bei der Äußerung handelt es sich um eine häufig genutzte rassistische Beleidigung gegen schwarze Menschen.

Solidarität mit Vinícius Júnior

Nach dem Vorfall solidarisierten sich unter anderem Fußball-Stars wie Pelé und Neymar mit dem brasilianischen Spieler. Pelé schrieb auf Instagram:

Auch wenn es leider immer noch Rassismus gibt, werden wir nicht zulassen, dass uns das davon abhält, weiter zu lächeln. Und wir werden weiterhin jeden Tag auf diese Weise gegen Rassismus kämpfen. Für unser Recht, glücklich und respektiert zu sein. Fußball ist Freude. Es ist ein Tanz.

Neymar postete "BAILA VINI JR", was auf Deutsch so viel heißt wie "Tanz weiter, Vini Junior". Und auch Vinícius Júnior selbst, der momentan wertvollste Spieler von Real Madrid, äußerste sich. Die Tänze seien "nicht nur seine eigenen, sondern auch die von Ronaldinho, Neymar, [Lucas] Paqueta, [Antoine] Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha... brasilianischen Funk-Tänzern und Samba-Tänzern, lateinamerikanischen Reggaeton-Sängern und schwarzen Amerikanern". Dass ein schwarzer Basilianer wie er in Europa erfolgreich sei, würde die Menschen einfach stören.

Auch deutsche Fußballstars wie Jérôme Boateng sind immer wieder mit Rassismus konfrontiert: