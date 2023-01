Englands WM-Elf nimmt Streuner-Kater mit nach Hause

Der Kater lebte im Hotel der englischen Nationalmannschaft. Dort hat sie die Herzen von mehreren Fußballstars erobert.

"Dave the Cat" tauchte nach Ankunft der Mannschaft im Quartier für die WM in Katar auf. Gleich zwei Spieler entschieden sich, den Kater zu adoptieren. Kyle Walker und John Stones fütterten Dave jeden Tag und streichelten ihn.

WM in Katar: Fußballer adoptieren Kater

Nach dem WM-Aus der Mannschaft im Viertelfinale hätten die Spieler das Tier eigentlich zurücklassen müssen. Das war aber offenbar keine Option für die zwei Fußball-Profis. Walker und Stones fassten einen Entschluss: Dave soll mit nach England kommen.

Der Kater wurde jetzt deshalb in eine Tierklinik gebracht. Dort wird Dave auf seine Reise vorbereitet. Um in England leben zu können, braucht er verschiedene Impfungen. Außerdem müssen Tiere vor der Einreise nach England in Quarantäne, damit sicher ist, dass sie nicht krank sind. In vier Wochen kann Dave in seine neue Heimat gebracht werden.

Wer bekommt "Dave the cat"?

Bei wem das Tier leben wird, haben die beiden Fußballer aber offenbar noch nicht geklärt. Das verriet eine Frau, die sich gerade um Dave kümmert. Klar ist aber, dass Dave nach Manchester ziehen wird. Denn: Walker und Stones spielen zusammen bei Man City.

