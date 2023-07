FIFA Frauen WM gestartet: Neuseeland schreibt Geschichte ⚽

Die Gastgeberinnen haben das Eröffnungsspiel gegen Norwegen mit 1:0 gewonnen. Vor dem Spiel gab es eine Schweigeminute.

Der Grund dafür war ein Anschlag am Spielort in Auckland. Dort hat ein 24-Jähriger am Donnerstagmorgen zwei Menschen erschossen.

Schüsse nahe Hotel der norwegischen Nationalmannschaft

Erster Sieg für Neuseeland bei einer FIFA Frauen WM

Neuseeland kickte schon bei vier Weltmeisterschaften mit, doch einen Sieg holten sie dabei nie. Im fünften Anlauf hat es jetzt direkt geklappt und das vor 42.000 Fans. Hannah Wilkinson war die Heldin des Tages. Sie schoss das entscheidende Tor in der 48. Minute:

HANNAH WILKINSON SCORES FOR NEW ZEALAND! 🤩#FIFAWWC ⚽🏆 pic.twitter.com/wI2PnPD55j

Nice to know: Hannah Wilkinson hat in der Vergangenheit auch schon in Deutschland gespielt und zwar beim MSV Duisburg.

Was geht für Deutschland bei der WM?

Die deutsche Nationalmannschaft steigt am Montag in das Turnier in Australien und Neuseeland ein. Dann wartet im ersten Match das Team von Marokko auf Alexandra Popp, Merle Frohms und Co. Anpfiff ist nach unserer Zeit um 10:30 Uhr. Das ZDF überträgt das Spiel im TV und Livestream. Als Vize-Europameister hat Deutschland den WM-Sieg im Auge. Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat das jetzt noch mal betont:

Wir haben die Erwartungen geschürt. Wir wollen um Titel mitspielen.

Für eine gute Leistung ist natürlich auch eine gute Vorbereitung wichtig. Die DFB-Frauen haben dafür offenbar einen guten Ort gefunden. Gönnt euch: