Samstag Abend war die Zeit für Iftar während des Spiels von AC Florenz gegen Inter Mailand. Damit der Marokkaner Sofyan Amrabat sein Fasten brechen kann, hat sich sein Kollege Luca Rainieri etwas einfallen lassen.

Er hat eine Verletzung gefaked!

Rainieri hat eine Verletzung vorgetäuscht, sodass Amrabat in der Zwischenzeit am Spielfeldrand etwas essen und trinken konnte. Bilder davon, kannst du in folgendem Video sehen: