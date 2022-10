Sehen so die Schilder der Zukunft aus?

In Stuttgart sollen bald bewegliche digitale Schilder anzeigen, wo es lang geht.

Die Pfeile können sich um 360 Grad drehen und dienen als Hotspots. Bisher steht aber nur eine Test-Anzeige in der Innenstadt. Zwei weitere digitale Pfeile sollen folgen.

Wie funktionieren die Anzeigen?

Die Pfeile werden über GPS gesteuert. Sie zeigen im regelmäßigen Wechsel die aktuellen Veranstaltungen auf Deutsch und Englisch an und weisen in die Richtung des Events. Dazu gibt es auch Entfernungsangaben und Tipps zum ÖPNV. Per QR-Code sollst du direkt Tickets für die Veranstaltung kaufen können. Infos zu Restaurants gibt es auch.

