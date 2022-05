Fynn Kliemann: Das will er ändern!

auf Whatsapp teilen

In einem neuen Insta-Video entschuldigt sich der Sänger und zeigt, was er in Zukunft anders machen möchte.

Fynn Kliemann hat sich nach mehr als zwei Wochen auf Instagram zurückgemeldet. In seinem neuen Statement entschuldigt er sich bei seinen Fans und möchte etwas klarstellen. Es tut mir wirklich leid und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen Heuchlerisch? Fynn Kliemann sagt, er habe sich als größter Maskenproduzent hinstellen lassen, aber gleichzeitig nicht die Qualität der Masken überprüft. Er habe zu selten "Nein" gesagt und wollte das Projekt unbedingt vorantreiben. Sein Ziel sei es gewesen, von allen gemocht zu werden, und er habe alles dafür getan. Ich bin auch manchmal übereifrig und vielleicht ein Scheiß Unternehmer, aber ich bin kein Betrüger. Das will er ändern! Einiges soll anders werden. Fynn Kliemann habe von einer unabhängigen Wirtschaftsprüferin analysieren lassen, wie viel Gewinn vom Maskenverkauf übrig geblieben ist. 60 Cent pro Maske ergeben am Ende 282.000 Euro. Dieses Geld soll an NGOs gehen, die sich für Gerechtigkeit in der Textilindustrie einsetzen. Ich baue alles um mich herum so um, dass so was wie hier nie wieder passieren kann. Hier kannst du dir das Insta-Video angucken: