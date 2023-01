Halbfinale! Gabriel Clemens schafft die Sensation

Traumstart ins neue Jahr: Der "German Giant" hat Gerwyn Price - die Nummer eins der Welt - komplett zerstört.

Durch den überragenden 5:1-Sieg schreibt der 39-jährige Clemens am Sonntagabend schon wieder Geschichte. Nach einem nervösen Start fand "Gaga" gut ins Match und konnte den Mega-Star Price bis zum Ende dominieren. Wieder waren Hunderte Fans aus Deutschland im Londoner "Ally Pally" am Start, um Clemens zu supporten.

Der Ally Pally ist deutsch, definitiv.

Gerwyn Price: Warum die Kopfhörer?

Für den WTF-Moment des Spiels sorgte aber Ex-Weltmeister Price: Als er mit 1:3-Sets zurücklag, packte er auf einmal fette Kopfhörer aus, setzte sie auf und spielte so weiter. Keiner im "Ally Pally" wusste, was los ist, und Price heizte die Stimmung noch weiter an. Direkt nach dem Match postete Price noch eine kryptische Insta-Story: "Ich bin nicht sicher, ob ich jemals wieder bei einer WM spiele."

So lief das Viertelfinale von Gabriel Clemens:

Mehr Sport-News: