Historisch: Gabriel Clemens als erster Deutscher im Viertelfinale

Im Achtelfinale setzte sich der "German Giant" mit 4:1 gegen den Schotten Alan Soutar durch.

Der 39-jährige Saarwellinger gewann damit im zweiten WM-Achtelfinale seiner Karriere. Das hat vor ihm noch kein Deutscher geschafft. Supportet wurde Clemens im "Ally Pally" von Hunderten deutschen Fans, die die Reise nach London angetreten waren.

Ich habe nie gedacht, dass ich verlieren könnte.

Gabriel Clemens: Jetzt wartet die Nummer 1

Im Viertelfinale tritt "Gaga" an Neujahr gegen den Weltranglistenersten und Ex-Weltmeister Gerwyn Price aus Wales an. Clemens zeigte sich im Interview bei "Sport1" selbstbewusst: "Wenn ich wieder die Leistung bringen kann und in den richtigen Momenten da bin, denke ich schon, dass ich Gerwyn Price gefährlich werden kann." Price spielt bisher ein starkes Turnier und gibt sogar Props an Clemens:

"Gabriel ist ein großartiger Spieler. Wenn er durchkommt, werden die deutschen Fans natürlich besonders laut sein."

Thomas Müller gratulierte Gabriel Clemens auf Twitter zum Sieg:

Gagamania in #allypally 🎯 Auf gehts GaGa, weiter so und hol dir das Ding 💪🏻😻 #dartswm #heisswiefrittenfett #germandartshistory

Martin Schindler hatte am Donnerstag weniger Glück:

