Seit Mitternacht kein Strom mehr - Notruf ausgefallen

Im kompletten Stadtgebiet Gaggenau war der Strom über die Nacht weg. Seit 8.30 Uhr geht alles wieder.

Schuld an dem Stromausfall war ein technischer Defekt. Rund 30.000 Menschen waren davon betroffen. Am Sonntagmorgen gegen 8:30 Uhr konnte die Stromversorgung wieder komplett hergestellt werden. Besondere Vorkommnisse oder Schäden, die durch den Stromausfall ausgelöst worden sind, wurden nicht bekannt, so die Polizei.

Hier sind Notmeldestellen!

Wegen des Stromausfalls waren auch die Notrufnummern 110 für Polizei und 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst gestört. Für Hilfesuchende wurden von der Feuerwehr mehrere Anlaufstellen vor Ort eingerichtet.

