Betrunkener verursacht Unfall: Zwei Menschen schwer verletzt

In Gaiberg sind zwei Autos frontal zusammen gestoßen. Einer der Autofahrer fuhr betrunken und zu schnell.

Am Freitagabend verlor ein 20-Jähriger in einer Kurve auf der L600 zwischen Gaiberg und Lingental die Kontrolle über sein Auto. Er war zu schnell unterwegs. So ist er mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und krachte frontal mit dem Wagen einer 27-Jährigen zusammen.

Heftiger Unfall in Gaiberg: Frau eingeklemmt

Die 27-Jährige und ihr 21-jähriger Beifahrer wurden auf ein Auto, das hinter ihnen fuhr, geschleudert und kamen von der Straße ab. Ihr Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr musste die 27-Jährige befreien, weil sie eingeklemmt war. Sie und ihr Beifahrer wurden schwer verletzt.

Die Polizei hat nicht mitgeteilt, wie es dem 20-jährigen Unfallverursacher geht. Später entdeckte die Polizei, dass er Alkohol getrunken hat.