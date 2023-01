Galatasaray Istanbul: Wilder Support für die U19 in Sindelfingen

Beim "Mercedes-Benz JuniorCup" kicken die U19-Teams von europäischen Topclubs gegeneinander.

Für die Nachwuchskicker von "Gala" muss sich das Turnier, das von Samstag bis Sonntag geht, wie ein Heimspiel anfühlen. Videos auf Social-Media zeigen mehrere hundert Istanbul-Fans, die ihre Nachwuckskicker mit Fahnen, Trommeln und Gesängen lautstark unterstützen:

Der Support scheint das Team zu pushen. Gala holte aus drei Spielen solide vier Punkte und gewann gegen Manchester United mit 4:1.

Und was geht sonst so auf dem Platz?

Insgesamt sind bei dem Cup im Sindelfinger Glaspalast acht Teams am Start, die in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Aus Deutschland sind der VfB Stuttgart, RB Leipzig, der 1.FC Köln und der FC Augsburg am Start. Aus dem Ausland reisten der Ex-Club von Cristiano Ronaldo, Manchester United, Benfica Lissabon, Rapid Wien und Galatasaray Istanbul an.

Manchester und Wien gehen ab

Am Samstag spielten die Teams die Gruppenphase aus. Am Sonntag geht es ab 13 Uhr mit der Zwischenrunde und den Finalspielen weiter. In der Gruppenphase holten United und Rapid jeweils sechs Punkte. Wien hat dank eines 9:0 gegen Lissabon und solcher Skills nach nur drei Spielen schon ein Torverhältnis von plus 13:

In diesem Video erfährst du noch mehr über das bekannte Hallenturnier, das es bereits seit über 30 Jahren gibt:

