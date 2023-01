Wie crazy ist dieses Spiel? JA! 🤯

Magst du die Serie "Rick and Morty"? Dann d├╝rfte dir dieses Spiel vermutlich gefallen.

Justin Roiland, der Co-Erfinder der Serie "Rick and Morty", hat mit seinem Entwicklerstudio "Squanch Games" das Spiel "High on Life" herausgebracht. Der Humor ist ├Ąhnlich wie in der Serie "Rick und Morty". Also ziemlich speziell. Die Story und das Setting sind setzen noch einen drauf:

Eine Aliengang greift die Erde an und will Menschen als Drogen verkaufen. Denn wenn Aliens diese essen oder rauchen, werden sie high. Du versuchst im Verlauf des Spiels die Aliengang auszuschalten. Dabei helfen dir sprechende Waffen, die sehr derben Humor haben und viele Spr├╝che raushauen. Eine von ihnen wird von Justin Roiland eingesprochen. Der hat auch Morty in der Serie gesprochen.

Spieler: "High on Life" buggt

Es gibt noch ziemlich viele Bugs in dem Spiel, wie einige Reddit-User berichten. Einige Spieler stecken an einer Stelle fest und kommen nicht weiter.

"High on Life" hin oder her, das "Spiel des Jahres" ist ein anderes geworden

Mehr Gaming News gibts hier: